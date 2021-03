Jacques BAUDET, est un pur produit charentais, né à Saint Claud, élève à Angoulême, notamment au lycée Saint Paul. Toute sa carrière d’enseignant de 1973 à 2009 s’est déroulée à Angoulême, ainsi que ses participations dans la vie associative, notamment la Société Archéologique et Historique de la Charente…

C’est dire s’il était désigné pour rédiger « Angoulême, petits secrets et grandes histoires » dans la collection « guide du promeneur curieux », publié par les éditions Sud Ouest, avec le photographe Renaud Joubert. Préface d'Armel le Ny.



Pause musicale : Tota pulchra es de Guillaume BOUZIGNAC, compositeur français (c.1587- c. 1643), un temps chef de choeur à la cathédrale d’Angoulême… Largement en avance sur son temps, redécouvert au début du XXème siècle après un long silence de 250 ans.