Cette semaine Hubert Gaveau reçoit Jacques Cauchy, diacre en charge des pélerinages et de la solidarité dans le diocèse de Tours.

Il retrace pour nous son itinéraire spirituel.

Chargé de responsabilités importantes dans le secteur des télécommunications, il a su concilier vie professionnelle, vie spirituelle et vie familiale, ces deux dernières étant étroitement liées .

L'appel du Christ,peu avant la retraite, l'a conduit à solliciter le diaconat et, avec son épouse, à se consacrer à l'Eglise.