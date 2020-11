Jacques Fernique, le sénateur vert

Le 26 septembre dernier, Jacques Fernique était élu par les Grands électeurs sénateur du Bas-Rhin. Il n'aurait jamais pensé quelques mois auparavant à ce profond changement et à cette responsabilité de porter le projet des écologistes au coeur du Sénat. Jacques est né à Haguenau dans une famille nombreuse, huit enfants, avec une papa enseignant et engagé entre autre dans le scoutisme et une maman vivant sa foi catholique au quotidien. Très vite, l'amoureux de la lecture qu'il était, se retrouve avec d'autres à s'engager dans des projets culturels et politiques. Il fait parti des rebelles qui cherchent à changer le monde. Il s'investit, jeune étudiant, dans l'éducation populaire, au sein de l'UFCV et de son projet d'accompagner les jeunes dans leur développeement citoyen. Etudiant en histoire, il entend parler de la filière du professorat en lycée professionnel et se lance dans cette filière qui co,jugue connaissances et citoyenneté. Il devient prof d'histoire et de lettres au Lycée professionnel Couffignal à Strasbourg. La chance des rencontres l'amène à s'engager en politique chez les Verts, il devient conseiller municipal de Geispolsheim en 2001 puis élu régional d'Alsace où il prend la présidence du groupe des Verts. Sa passion : travailler en équipe avec d'autres pour construire une société nouvelle. Le 20 octobre, il montait pour la première fois à la Tribune du Sénat pour soutenir la politique environnementale à l'échelle européenne. Son ambition : s'investir à plein temps dans son mandat de sénateur en contribuant à changer les modes de fonctionnement de notre quotidien pour respecteur l'avenir de notre environnement.