Jacques Fortier, la passion de l'enquête

Jacques Fortier a quitté la rédaction des Dernières Nouvelles d'Alsace l'an dernier pour vivre le temps de la retraite qu'i consacre à partie à l'écriture de romans policiers. L'actualité est d'ailleurs marquée par la réédition de son premier roman, paru il y a 10 ans, en 2009, Sherlock Holmes et le mystère du Haut-Koenigsbourg, aux éditions Verger Editeur. Dans ses romans, Jacques met plusieurs ingrédients qui sont les axes de sa vie : l'amour de l'Alsace, la rigueur de l'enquête, le goût de l'écriture agréable à lire. Jacques Fortier est né à Haguenau, en 1956, ainé d'une fratrie de 8 enfants. Ses parents étaient venus s'installer en Alsace quelque temps auparavant, pour répondre à la nomination comme enseignant du papa. Ses parents étaient engagés dans plusieurs mouvements d'Eglise, ce qui a sans doute donné à Jacques l'attrait pour l'information religieuse qu'il traitera avec exigence pour les DNA pendant plus de 20 ans. Quand à l'adolescence le temps de l'orientation se présente, il a comme désir d'aller vers le métier de journaliste. Cependant, devant la précarité de la profession il décide d'étudier le droit et plus précisément le droit du travail car s'il le métier de journaliste s'avérait impossible, il serait inspecteur du travail. Il entre néanmoins à Sciences Po et à l'école de journalisme de la rue du Louvre à Paris, qu'il réussi toutes deux avec talent. Son ambition est de revenir en Alsace, et un stage de fin d'études le fait entré à France 3 Alsace. Après son service civil d'objecteur de conscience, il rentre comme journaliste à Radio France Alsace, qui deviendra France Bleu Alsace, puis devient rédacteur en chef du pôle information. Souhaitant se renouveler, il ouvre une longue page de 29 ans aux DNA, comme grand reporter dans la rubrique Défense, Religion puis Politique en intégrant la rédaction en chef. La réalité alsacienne lui permet de balayer l'actualité de toutes les grandes familles religieuses présentes en Alsace. En avril 2020, Jacques Fortier sortira un nouveau roman policier.