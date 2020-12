James Naismith, l’inventeur du basketball

Il y a près de 130 ans, le basketball est né grâce à James Naismith. Ce professeur d’EPS d’origine canadienne va inventer un nouveau sport dans une petite université chrétienne du Massachusetts. Père fondateur de l’un des sports les plus populaires de la planète, Naismith a connu une vie animée de son Canada natal, aux champs de batailles de la Première Guerre mondiale. Profondément croyant, il va trouver dans le basketball un moyen efficace de faire du sport, tout en respectant l’adversaire. Face au rugby et au football américain, il va chercher un autre moyen de faire du sport sans violence.



Ce podcast vous est présenté par la rédaction de RCF Sarthe : Orlando Vinson (Narration), Matthieu Goualard et Noé Joubert (Réalisation), Auberi Maitrot (Coordination), et Maximilien Cadiou (Illustration).