Jean-Baptiste BARONIAN, dans son beau "Dictionnaire de la gastronomie et de la cuisine belges » édité aux éditions du Rouergue, propose un parcours de A à Z à travers les spécialités belges gastronomiques et bien davantage.

Dans un deuxième ouvrage, "Simenon romancier absolu" édité par Pierre-Guillaume de Roux, le même Jean-Baptiste BARONIAN révèle et justifie sa passion -qu’il nomme «simenonite»- pour le phénoménal romancier, belge lui aussi.

