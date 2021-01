1887 est une date historique pour Dijon, une date liée à l’industrie et sans doute le point de départ de la plus importante création d’emploi qu’aie connu la ville entre les deux guerres. Vous avez peut être déjà deviné son nom, mais je vous laisse en savoir plus grâce à votre magazine « c’est quoi le bonheur » et a son invité, Jean-Louis Deschaumes.