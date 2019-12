Jean-Luc Lienard, serviteur multi carte

Le décès inattendu du vicaire général Martin Bogner en mars 2015, amène la nomination rapide par Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg, du Père Jean-Luc Liénard, jusqu'alors vicaire épiscopal de Strasbourg Eurométropole, comme vicaire général. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il ne s'y attendait pas. Il accepte cet appel dans la lignée de son engagement d'ordination, servir là où le Seigneur l'appelle. Jean-Luc est né en Moselle, à Bitche, ville de garnison où son père, militaire, était affecté à sa naissance. Sa famille est du Nord et fut très marqué par le charisme du Cardinal Liénart, très attentif à la situation de la classe ouvrière. Papa étant nommé à Berlin, il découvre la culture et la langue allemande. Jean-Luc est un enfant puis un dolescant casanier, aimant particulièrement lire. Très jeune, la foi en J'ésus-Christ et la spiritualité ont une place essentielle dans sa vie. Marqué par son curé de paroisse et une amie, Annie, très investie dans la vie paroissiale, il pense déjà à devenir prêtre. Cependant, bac en poche, il veut s'inscrire dans la vie du monde et entre en faculté d'histoire à Strasbourg. Après sa licence, il décide de faire son service national comme coopérant et est envoyé par la Délégation catholique pour la coopération au Burkina Faso pour enseigner, le français, l'histoire et le latin. Ces deux années seront propices à l'approfondissement du discernement sur le choix pour son avenir. L'appel à la vocation lui apparait incontournable et de retour en France, il entre au Grand Séminaire de Strasbourg. Ils étairent alors 60 séminaristes, d'une grande diversité de sensibilité, à apprendre la vie fraternelle et à se former à la théologie et à la mission presbytérale. Jean-Luc Liénard est ordonné en 1994 et poursuit ensuite son engagement amorcé comme diacre au service de la paroisse Saint-Etienne de Mulhouse. Il sera ensuite aumônier du Collège épiscoapl de Zillisheim dans le Haut-Rhin et vicaire à Altkirch puis est nommé en 2003 curé de Sélestat puis doyen et responsable de la zone pastorale de Sélestat. En 2010, il est nommé vicaire épiscoapl de Strasbourg CUS devenu Eurométropole. Depuis près de 5 ans vicaire général, maintenant auprès de Mgr Luc Ravel, il a à assurer de multiples missions au service du diocèse et ses activités sont aussi bien pastorales qu'administratives avec une responsabilité particulière aurpès des 250 laïcs coopérateurs de pastorale.

Jean-Luc, très jeune, a été marqué par la spiritualité franciscaine et appartient à l'ordre franciscain séculier.