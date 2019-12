Jolien JANZING est née aux Pays-Bas et vit en Belgique. Journaliste et écrivain elle présente son dernier et émouvant roman, traduit du néerlandais, "AUDREY et ANNE ».

Un roman inspiré d’une histoire vraie. En 1957, Otto Frank, le père d’Anne (Frank) demande à Audrey Hepburn d’incarner sa fille au cinéma. Deux destins croisés pour deux jeunes filles nées la même année 1929, l’une dans l'Allemagne de Weimar l’autre à Bruxelles. Toutes deux délaissées par leur mère, trouvent refuge dans la danse pour l’une, dans l’écriture pour l’autre. Anne mourra en déportation à Bergen-Belsen. «Même si Audrey n’avait rien à se reprocher, elle ressentait un étrange sentiment de culpabilité par rapport à Anne. Pourquoi était-elle toujours vivante et pas Anne ? »

Le journal d’Anne Frank sera interprété au cinéma en 1959 par Millie PERKINS...

Musique : Jean Ferrat Nuit et brouillard