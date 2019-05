Joseph Arakel, portrait d'un PDG solidaire

Nous allons découvrir aujourd’hui ensemble et donner de l’espoir à plusieurs personnes en leur montrant le parcours du grand Joseph Arakel qui doit sa réussite professionnelle à ses valeurs de pragmatisme, d'ambition, de travail, d'audace et surtout de prise de risques… Le transport le passionne : il achète une camionnette et lance son entreprise en 1974. Désormais, il est à la tête du groupe de logistique sur mesure Tempo One avec 600 salariés et plus 120 millions d'euros de chiffre d'affaires et aussi fondateur de l'association Maison Culture et Dialogue dont Jane Sampol en est la présidente.