Joseph Sifferlen, prêtre incorporé de force mais résistant

A 93 ans, Jospeh Sifferlen, prêtre du diocèse de Strasbourg depuis 1950, est toujours habité par une énergie puisée dans l'amour pour autrui. Il vient d'aboutir dans un projet qu'il porte depuis plusieurs années : donner la parole à des prêtres de sa classe d'âge qui, tout jeunes, alors qu'ils se préparaient à devenir prêtre, ont été incorporés de force, eux les Alsaciens, dans l'armée allemande. Résultat, un livre passionnant : "Des prêtres alsaciens incorporés de force se souviennent", paru aux Editions du Signe. Josepj Sifferlen a vécu cette histoire et lnous la raconte : l'enfant de Vieux-Thann dans le Haut-Rhin fait ses études au collège de Thann quand en 1940 les Alsaciens envahissent et annexent de nouveau l'Alsace. 3 ans plus tard, alors que Joseph avait tout juste 17 ans, me 13 septembre 1943 exactement, est réquisitionné avec ses camarades pour aller une suivre formation à la guerre à Karlsruhe, puis Istein puis Strasbourg. Le 2 février 1944, il rejoint le service du travail du Reich. On lui détecte une mauvaise respiration due à un nez cassé, et on l'envoie se faire opérer à Heiddelberg sans prévenir son unité. L'opération se passe bien mais il est à deux doigts d'être déclaré déserteur. Son rétablissement mettant un peu plus de temps que prévu, ce qui ne déplait pas au jeune homme, il ne passera finalement que quelques jours au service du travail. Le 16 juin 1944, alors que la libération approche, il est incorporé dans la Luftwaffe comme soldat. Le voilà parti pour Saint-Dizier avant de se replier vers l'est avec la reculade de l'armée allemande devant l'avancée des troupes alliées. Il va alors déserté de l'armée allemande et se cacher dans des fermes, avant d'être présenté aux autorités américaines qui dans un premier temps le considère comme allemand et est fait prisonnier à Toul puis à Cherbourg. C'est le 24 décembre 1944 qu'il sera remis aux autorités françaises. Le 4 mars 1945, il retrouver son village de Vieux-Thann, puis intègre en septembre le séminaire de Strasbourg.