Karine : de l'agriculture à Jésus

Karine prédestinée déjà toute petite à reprendre l'activité agricole de ses parents entame alors des études d'agriculture. Au fond d'elle quelque chose de plus grand et de plus profond l'appelle. Déjà toute petite elle se sent, dit-elle, "différente"...C'est alors qu'après ses études supérieures, elle décide de partir en voyage humanitaire en Afrique où elle se retrouve bénévole au sein de la communauté des Béatitudes. Ce voyage va changer radicalement le cours de sa vie tant professionnel que spirituel.