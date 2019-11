Klaus-Martin Simon, en quête d'amour

Depuis près de 10 ans, Klaus-Martin Simon est délégué diocésain au service de la Mission universelle. Cet engagement est en phase avec son chemin de vie caractérisé par son ouverture à l'autre, quelqu'il soit, et son désir d'annoncer au monde que Dieu aime chaque Homme. Né au Libéria, de parents allemands, il passe ses 4 premières années en Afrique avant de vivre un drame qui va marquer son existence, la mort de sa maman. Avec sa soeur et son papa, ils vont reconstruire leur vie en Bavière. Klaus-Martin vit une enfance et une adolescence difficiles, solitaire, en quête d'amour. Il aime se retrouver en forêt pour monter aux arbres et méditer. Lors d'un voyage d'été en Angleterre, il rencontre la tendresse de Dieu au sein d'une communauté baptiste. Un tournant dans la vie de Klaus-Martin qui va ensuite cheminer avec le Chemin Neuf et discerner sur la vocation sacerdotale. Passionné par les sciences et convaincu de la nécessité de trouver les moyens de préserver l'environnement, il entreprend des études de Chimie en Allemagne. Il effectue un stage de fin d'études chez Rhônes Poulenc à Lyon et renforce son engagement au sein de la communauté du Chemin Neuf. Il décide à partir de 1991 de service cette dernière en Afrique et à Paris. Lors d'une de ses missions africaines, il rencontre Catherine qui deviendra son épouse. Etant française, ils décident de s'installer dans le Haut-Rhin et Klaus-Martin étudie alors la théologie à la faculté de Freibourg. Une rencontre avec Mgr Joseph Doré l'amène à accepter en 2005 de prendre la direction de la maison de l'étudiante à Strasbourg. 5 ans plus tard, il rejoint le service de la Mission Universelle. Avec Catherine, ils ont deux enfants qu'ils ont adompté en Colombie. Quand l'amour dicte la vie.