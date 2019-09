L'actualité de l'association Superforma

Superforma, ou le regroupement des salles de musiques actuelles du Mans et d'Allonnes. Un projet initié en 2016, qui a pour but de développer une Scène de musique actuelles (Smac) en Sarthe.



L'association Be Bop, la salle Jean Carmet et la péniche Excelsior d'Allonnes, les Saulnières, la MJC Ronceray ou encore le silo. Autant de salles et d'associations dédiées aux musiques actuelles, ainsi qu'une programmation variée et de qualité, que nous vous proposons de découvrir cette semaine en compagnie de Charlène Parrassin, responsable de la communication et de la billetterie au sein de Superforma. Elle est au micro de Stéphane Arrondeau.