L'exposition " Noir et blanc en couleur "

Une fois n'est pas coutume dans Paroles d'artistes, Stéphane Arrondeau accueille deux artistes. Alain Hermanstadt et Patrick Minvielle-Debat, deux noms bien connus des auditeurs de RCF Sarthe, puisqu'ils officient tous les deux sur notre antenne.



Mais là, c'est les artistes que nous recevons cette semaine dans Paroles d'Artistes, pour une exposition de photographies et d'encres, qu'ils font ensemble, à partir du 18 Septembre, au Caveau des Récollets, à Montval-sur-Loir, près de Château du Loir. Une expo intitulée " Noir et blanc en couleur ", à découvrir cette semaine sur RCF.