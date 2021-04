L'histoire des pandémies

Rencontre avec Henri Deleersnijder pour son livre « Les grandes épidémies dans l’histoire », paru aux éditions Mardaga. Licencié en arts et sciences de la communication, professeur d’histoire et collaborateur scientifique à l’université de Liège, Henri Deleersnijder a écrit ces dernières années sur les thèmes du populisme, de l’antisémitisme et sur l’Europe. Il a également co-signé avec Bruno Colmant et Eric de Beukelaere « Le prêtre et l’économiste, regards croisés sur l’avenir de la société ». L’avenir de notre société c’est un thème que l’on retrouve également dans son livre « Les grandes épidémies de l’histoire ».