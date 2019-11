Le Silo, c’est LA maison des musiciens, le lieu incontournable pour les artistes et groupes de l’agglomération mancelle et de la Sarthe. Un laboratoire de la scène musicale locale qui accueille des cours d’instruments de musique, propose des bureaux utilisés par les associations locales du spectacle, un studio de maquettage et accueille le centre info-ressources de Superforma.



Le Silo qui accueille également de nombreuses manifestations destinées aux musiciens et aux professionnels du spectacle, comme le week-end dernier, où le Silo et Superforma proposaient un atelier sur la prévention des risques auditifs. Retour sur cet événement et sur les enjeux de ce travail de pédagogie, en compagnie de Charlène Parrassin, Stéphane Arrondeau et leurs invités.