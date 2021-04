Laurence Ortegat met depuis quelques années son talent et son expérience au service des auteurs. Elle est en effet coach d'auteurs. Laurence Ortegat se définit comme Boulimique de littérature belge, française et étrangère, passionnée par l'écriture qu'elle pratique depuis son plus jeune âge. Elle aime les mots, elle aime les livres et adore le contact. C’est tout naturellement qu’elle atterrit dans les ateliers d’écriture, en participante d’abord, en animatrice ensuite. En 2012, elle fonde CLéA avec Réjane Peigny et d'autres animateurs d'ateliers d'écriture, afin de réaliser son rêve: mettre son énergie et sa créativité au service de ceux qui, comme elle, veulent voir les textes sortir de leur tiroir pour exister au grand jour. Être lus, enfin. Aujourd'hui elle son activité vers les entrepreneurs et les créateurs de sens.