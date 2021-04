Laurent PARIZOT

Vous avez sans doute entendu parler du général Américain Georges PATTON, ce stratège incomparable qui avait un caractère que l’on dit difficile. Il avait pourtant une faiblesse... et bien son nom est Willie et c’est évidemment grâce à Fabrice Chrisment et son magazine ‘’C’est quoi le bonheur ?’’que vous allez tout savoir.