Le combat de Valérie contre l'algodystrophie

C'est une maladie rare, mal connue aux causes mystérieuses. Une maladie handicapante au quotidien qui peut durer 6 mois, un an ou beaucoup plus. L'algodystrophie empoisonne le quotidien de Valérie, originaire du bassin vichyssois depuis 9 mois maintenant. Survenu à la suite d'une fracture de la main, ce syndrome est extremement douloureux. Une douleur que Valérie surmonte grâce au sport. Un portrait signé Juliette Moyer.