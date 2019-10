Le So Blues Festival

Le Blues fait son retour à la salle de concert des Saulnières, avec la 9ème édition du So Blues Festival qui aura lieu les 14, 15 et 16 Novembre prochain. Une nouvelle édition, qui devrait une fois de plus combler les amateurs de musiques Blues... mais pas seulement. Revue de détail de la programmation, avec Charlotte Rivière, directrice de l'Europa Jazz qui organise cette année encore le festival de Blues du Mans. Elle est bien-sûr au micro, de Charlène Parrassin de Superforma et Stéphane Arrondeau.