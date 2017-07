Le testament métaphysique de Jean d'Ormesson

Depuis "Au plaisir de Dieu" (1974) jusqu'à son "Guide des égarés" (éd. Gallimard, 2016) la question du sens de la vie ne cesse de le tarauder. Il y a chez Jean d'Ormesson - est-ce pour cela qu'il est si populaire? - une lucidité sur le mystère de la finitude humaine. Un émerveillement aussi. Après "Comme un chant d'espérance" (2014) et "Je dirai malgré tout que cette vie fut belle" (2016), l'écrivain pose un regard tout en nuance sur le monde qui l'entoure. Tantôt sévère, tantôt bienveillant, il reste dans la position du sage, où l'on aime le voir.



"Entre l'absurde et le mystère, on a le choix"

Sommes-nous des égarés?

"Guide des égarés." Le titre de son dernier ouvrage, Jean d'Ormesson l'a emprunté à Moïse Maïmonide (1135-1204). En 1190, ce grand médecin et philosophe juif s'adressait en arabe aux égarés de la religion. En 2016, il inspire un homme qui souhaite s'adresser à ses contemporains, parce que "nous sommes tous un peu dans l'égarement". Certes, cela ne signifie plus grand chose de parler aujourd'hui de la perte des valeurs: qui écoute encore ce discours usé à force d'être repris par les politiques? Comme en réponse aux maux de notre temps, Jean d'Ormesson reste fidèle à l'émerveillement et l'admiration du monde, qui l'ont toujours habités.



confidences d'Un étonné

Journaliste, ancien directeur du Figaro, écrivain, membre de l'Académie française, homme médiatique, Jean d'Ormesson aura été toute sa vie un observateur fin, amusé, inquiet parfois, de la société. Le XXè siècle, est pour lui celui des changements mais des changements rapides. Les 29 chapitres de son livre s'ouvrent sur l'étonnement. "Ni effet du grand âge ni de la présence de Dieu." Jean d'Ormesson a toujours fait partie des étonnés. "Je me rappelle très bien quand j'étais enfant, j'avais ce sentiment d'une espèce de stupeur."

A la façon d'un Blaise Pascal il dépeint sans ambages ses semblables, et comme le sage qui embrasse un brin ironique la condition des humbles, il écrit: "Et pour tacher de survivre le moins mal possible, l'homme camoufle avec soin son destin désastreux sous tout ce qui peut lui venir à l'esprit et lui tomber sous la main: le sexe, le pouvoir, l'argent, les honneurs, l'importance, un savoir dérisoire, les drogues de toute espèce, la longue liste des illusions, tout ce que Pascal ramasse sous le terme inspiré de divertissement."



Le temps, cette espèce d'angoisse

"Le présent perpétuel du monde où nous vivons a deux propriétés surprenantes et contradictoires. Il est absolu, totalitaire, universel au point que nous pouvons affirmer qu'il n'y a jamais rien d'autre que cette éternité provisoire et hâtive, puisque tout dans la vie et dans le monde ne se situe jamais qu'au présent. Et il est inconstant jusqu'à l'inexistence, puisqu'un avenir encore inconnu ne se change soudain en présent que pour se changer aussitôt, et à l'instant même, en un passé évanoui. Le propre du présent perpétuel est d'être absent."

L'ouvrage de Jean d'Ormesson doit beaucoup aux "Confessions" de saint Augustin, "de merveilleuses pages sur le temps". A plus de 90 ans, l'écrivain ne connaît pas le stress, il n'a jamais "ressenti le besoin de psychanalayse". Il n'est pas épargné cependant par "l'angoisse ontologique du temps qui passe". "Comment ne pas voir que tout s'en va, que tout passe? dit-il, si cela n'entraîne pas une forme d'angoisse..." Lui qui a survécu à un cancer n'a pas attendu l'épreuve de la maladie pour chercher Dieu, il l'a toujours tenu présent dans sa vie. "Entre l'absurde et le mystère, on a le choix." Une foi qui repose sur le pari pascalien. "Vous savez une vie ça passe vite et l'éternité c'est assez long."