Le violonceliste Tristan Lescêne tutoie les astres

Un moment de grâce et de spiritualité qui provoqua l'enthousiasme du public. Ce violoncelliste compositteur est Tristan Lescêne.

Porté par une famille désireuse de permettre à ses enfants de développer leurs talents, Tristan Lescêne a étudié le violoncelle et la Musique Ancienne aux conservatoires de Colmar, Strasbourg et Paris (CRR). Il est aussi titulaire du Diplôme d’Etat d’enseignement artistique.

Ses expériences musicales le conduisent à jouer dans divers ensembles baroques; il est d’ailleurs fondateur et directeur artistique de l’ensemble baroque strasbourgeois To Be Continuo.

Dans un autre univers musical, celui des Musiques Actuelles, Tristan Lescêne a participé aux enregistrements et concerts des groupes Marienko (chanson française), Opennight (Jazz-rock) et Blyss (Rock).

oujours en tant que violoncelliste, il a été engagé pour les productions théâtrales de « Inconnu à cette Adresse » de Kressmann Taylor (Festival d’Avignon 2003 et 2004), ainsi que « Les Noces de Sang » de Federico Garcia Lorca (Château de Grignan durant l’Eté 2018).

En tant que créateur musical, Tristan Lescêne a composé « Emportés aux Constellations » (2008), pour violoncelle seul, ainsi que l’lntégralité de la musique pour les productions de l’association Rodéo d’Âme: « La guerre de Joseph » (2015), « Le cœur est un feu » (2016), « Les petits papiers de la grande guerre » (2017) et « Les Auschwitz » (2018). »