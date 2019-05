Les conquérants de l'inutile

Tous les 4e lundis de chaque mois à 20h00, rediffusion les samedis à 17h00

Découvrez dans cette série d'émissions ces personnages exceptionnels pour qui le désir de défendre des causes supérieures sont plus grandes que leur intérêt personnel. Leurs engagements témoignent de leurs parcours au mépris du péril et souvent à contre courant de la société.