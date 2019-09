Les orphelins français d'Indochine à Noyant réunis par la FOEFI

En 1923, M. Jules BREVIE, nommé Gouverneur Général de l'Indochine, prit aussi tôt conscience du problème eurasien et, après une vaste enquête, il convoqua à SAIGON une Commission où siégèrent des notabilités indochinoises. Ses travaux aboutirent à la création d'un organisme central chargé d'aider financièrement les Œuvres religieuses et laïques.

Malheureusement la guerre menaçait et M. BREVIE dut regagner PARIS en Août 1939. Avant de nous quitter, il put nous annoncer que le ministère avait décidé d'approuver notre Fondation. Pendant la durée des hostilités, la Fondation put assurer sa tache sur le territoire indochinois. Ses enfants accédèrent A de nombreux emplois administratifs, commerciaux, industriels ou agricoles. Mais le 9 Mars 1945 les Japonais éliminèrent brusquement tous les Français et l'organisation eurasienne se trouva disloquée En 1947, les pupilles commencèrent à être évacués vers la France. De nos jours , la fédération des œuvres de l’enfance française d’Indochine agit en faveur des rapatriés d’Indochine mais plus au niveau d’un devoir de mémoire….