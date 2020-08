Lia Rosso : La nature en nous (1/2)

Lia Rosso devait devenir philosophe lorsque son parcours a dévié. Le regard dans un microscope, elle découvre les cellules et devient biologiste ! Etonnement et émerveillement pour la jeune-femme qui ne va cesser de progresser dans le monde de l’infiniment petit. Au détour de ses recherches, la présence divine se fait jour, de façon inattendue. Elle travaille aussi avec le Prix Nobel de chimie suisse Jacques Dubochet. Puis elle devient écrivain et éditrice.