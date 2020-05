Lilia Thabet

Directrice du Festival Les Sacrées journées à Strasbourg.



Lilia Bensedrine Thabet est née en France mais a grandi en Tunisie dans une double culture et au coeur d'une foi aux deux visages, occidentale et chrétienne par sa mère, orientale et musulmane par son père. Passionnée des relations elle commence sa carrière du coté de la diplomatie.