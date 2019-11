Littérature européennes Cognac 2019

Les deux responsables salariées du LEC festival (littératures européennes de Cognac), Anne Billy et Anne-Lise Dyck-Daure en présentent la version 2019 qui met plus particulièrement à l’honneur cette année Lille, Bruxelles et Amsterdam,

du 14 au 17 novembre.

