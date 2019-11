LoÏc BLAISE, aviateur et aventurier

Depuis plusieurs années , les Dijonnais ont la chance de pouvoir rencontrer Loîc Blaise, lors des Ecrans de l’aventure

Handicapé par une sclérose en plaque, l'aventurier et parti chercher des réponses pour apprendre à faire face à sa maladie et combattre la fatalité.

Il aime les défis et vous allez voir grâce à votre magazine c’est quoi le bonheur que justement il les enchaîne avec bonheur