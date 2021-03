Manon et Benoit Simonneaux de la maison diocésaine "le Carmel"

Manon et Benoit Simonneaux,24 et 28 ans, diplômés de l'enseignement supérieur, respectivement mastère en psychologie et en finances, ont choisi de consacrer une année sabbatique au diocèse de Tours.

Ils sont tous les deux responsables et animateurs de la maison diocésaine de Tours "le Carmel".

Retour sur un cheminement au service des autres sous le regard de Dieu.