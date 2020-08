Marc Chavanne Maire de St Jean Bonnefonds

Pour cette dernière semaine de l'été que nous consacrons à la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, c'est par le portrait du maire, Marc Chavanne, que nous commençons notre série de 10 émissions. Très largement réélu en mars dernier, celui-ci nous reçoit dans son bureau et nous présente sa ville, une ville à la campagne, une ville fière de son passé, riche d'une impressionnante vie associative, où cohabitent exploitations agricoles, entreprises souvent très innovantes à Métrotech, avec commerces et activités nombreuses. C'est l'occasion aussi de découvrir le parcours personnel de Marc Chavanne et de comprendre les raisons de son engagement depuis longtemps au service des autres : le "métier" de maire, une responsabilité et aussi une joie !