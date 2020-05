Marcel Rufo, l'enfance d'un pédopsy

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : LES REDIFFUSIONS DE RCF - Dans le contexte d'épidémie de coronavirus, les équipes RCF se mobilisent pour vous informer, vous accompagner et permettre à tous de rester en communion par la prière. Durant cette période de confinement, RCF vous propose de réentendre des émissions pour vous évader et vous aérer.

Qui mieux que lui pour écrire un "Dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence" (éd. Plon / Anne Carrière) ? Marcel Rufo est l'un des pédopsychiatres les plus connus de France, notamment grâce à ses nombreuses apparitions télévisuelles et aussi grâce à ses nombreux livres. Mais en l'écoutant on se dit que c'est aussi le style Rufo qui séduit, peut-être ce léger accent chantant pour dire des paroles fortes, parfois directes, mais qui ne heurtent pas car elles sont dites avec bienveillance. D'ailleurs c'est un peu son leitmotiv, "grondez-les, avec bienveillance"...



Qu'est-ce qu'un enfant ? "Un transgresseur qui passe son temps à essayer de rompre les contrats"

De la difficulté d'éduquer aujourd'hui

Quand on a Marcel Rufo au micro, même si c'est pour qu'il nous parle de lui, on ne peut pas s'empêcher de lui poser la question : est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec les enfants aujourd'hui ? Et là, à notre grand étonnement, il se reconnaît coupable : "À force de dire comprenez-les on risque de ne plus les éduquer, de ne pas oser les frustrer." Le pédopsychiatre le constate évidemment, ce drame des "parents séducteurs" qui fait "le drame" de certains enfants : "Certains enfants, par mégalomanie, par toute-puissance ne considèrent par l'autre comme équivalent de soi."

Qu'est-ce qu'un enfant ? "Un transgresseur qui passe son temps à essayer de rompre les contrats." Marcel Rufo plaide pour l'autorité ; il croit aussi "beaucoup à l'intégration d'enfants porteurs de handicap", qui "fait des générations plus intelligentes que celles qu'on a été" et permet aux enfants "de sentir que la différence est équivalente en qualité relationnelle".

Marcel Rufo plaide aussi pour "un débat de vérité vis-à-vis de l'enfant". Avec un couple sur deux qui divorce, et ce chiffre terrible qui est que "un couple de trentenaires n'a que 30% de chances d'être encore ensemble au bout de trois ans", sans doute faudra-t-il admettre que "l'enfant est en souffrance". "L'autorité est proche de la vérité, de la loyauté, de la politesse, de la galanterie, c'est quand même un joli truc !"

Marcel Rufo, l'enfance d'un pédopsy

Comment en est-il venu à consacrer sa vie aux enfants et aux adolescents ? Fallait-il que la sienne d'enfance ait été si belle ou au contraire si terrible ? En réalité lui-même se "pose encore la question". Même si selon ses parents il a eu très tôt "le goût de l'autre". Né en 1944, enfant unique comme beaucoup d'enfants de migrants à l'époque, "pour tout miser sur un enfant", il a grandi à Toulon où ses parents étaients marchands de fruits et légumes. Dans le milieu des revendeurs il était devenu un symbole de réussite sociale - "Je devais réussir", confie-t-il et il admet que cela aurait très "lourd" si ça n'avait pas été le cas.

Sa réussite professionnelle, il la doit à ses "patrons", ces grands spécialistes qu'il admirait. Comme Henri Gastaut (1915-1995), l'inventeur de électroencéphalographie, qui l'a attiré vers la neurologie ; le Pr René Bernard (1904-1969) celui qui l'a conduit vers la pédopsychiatrie ; et enfin Arthur Tatossian (1929-1995), psychiatre "phénoménologue génial" qui a pris Marcel Rufo "sous son aile". Mais c'est aussi le décès de l'un de ses petits patients, Michel, "un enfant qu'[il] aurait aimé être s'[il] avait été malade", qui a fait basculer Marcel Rufo de l'oncologie vers la pédopsychiatrie. Trop insoutenable de voir mourir des enfants.

L'enfant est une personne... depuis le XXe siècle

Lui qui aurait aimé être journaliste sportif - parce qu'à Toulon, le rugby, c'est quelque chose ! - choisirait sans hésiter pédopsychiatre, si c'était à refaire. Parce que dans ce métier, "on apprend toujours." La preuve, ce n'est que tout récemment que l'on sait que l'enfant est... une personne ! "L'enfant est une découverte du XXe siècle", écrit-il, c'est fini l'enfant-bouche-à-nourrir-et-à-évacuer-des-matières !"

"Nous sommes la première génération à voir dans l'enfant une personne à part entière et nous ne pouvons plus ignorer que l'enfance est la matière même dont nous, adultes, sommes tissés."

Marcel Rufo, "Dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence"

Marcel Rufo féministe

Un autre chose à savoir sur Marcel Rufo ? Il est féministe, "grâce aux femmes qui m'ont entouré, ma grand-mère, ma mère, mon épouse, ma fille, mes cousines en Italie". Il va même jusqu'à dire : "À partir du moment où on a compris l'importance des femmes comment ne pas être égalitaire ? Comment ne pas les respecter dans leurs valeurs essentielles et dans la parité vers laquelle je tends ?" S'il avait des responsabilités politiques - ce qui n'arrivera pas, prévient-il - il donnerait à la mère un congé de six mois suivi d'un congé paternité de six mois aussi. "Vous verriez les enfants compétents que ça donnerai !"

Entretien réalisé en décembre 2017