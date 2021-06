Marie-Christine Imbert: Au service de ses concitoyens

Une éducation impreignée de valeurs telles que l'effort, la perséverance, le courage. Aller jusqu'au bout des choses,transformer un echec en recherche de réussite, s'engager et honnorer ses engagements.

Le fait de la transmission et de l'accompagnement, l'écoute et l'attention aux autres.

Le plaisir de s'ouvrir et d'échanger:

Telles sont les lignes directives de cet entretien.