Marie-Jo Thiel, l'éthique avant tout

Médecin, docteure en théologie, Marie-Jo Thiel est également directrice du Centre Européen d'enseignement et de recherche en éthique (CEERE). Depuis 20 ans, elle porte avec détermination la recherche transdisciplinaire sur les abus sexuels, notamment dans l'Eglise, et leurs conséquences sur les victimes.

Elle témoigne d'une foi constante et joyeuse, portée par un compagnonnage quotidien avec le Christ.