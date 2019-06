Marie-Kathrin Reiter-Daspet sur les chemins d'art sacré

Marie-Kathrin Reiter-Daspet est franco-allemande, sa mère est angevine, son père allemand. Elevée dans une famille très cultivée, amoureuse de la littérature, elle découvre chez un couple d'artistes allemands le plaiir de dessiner et de peindre. De formation scientifique, elle fait le choix de rentrer à l'école des arts décos de Strasbourg.

Marie-Kathrin s'intéresse essentiellement à la personne humaine et tente de traduire les sentiments que lui inspire chaque modèle. Depuis 2001 elle expose régulièrement en France et à l’étranger (Allemagne, Tchéquie, Suisse, Belgique, USA et Japon) dont plusieurs expositions en galeries. Participation à St’art 2013. Rédactrice d’articles pour un journal de peinture pendant 6 ans elle enseigne le dessin à l’université populaire de la Krutenau à Satrsbourg pendant 7 ans. Elle a réalisé un aménagement artistique dans un des services du CHU de Hautepierre).

La rencontre avec l'observatoire Foi et Culture a été marquante dans son itinéraire créatif centré sur la spiritualité et la quête du mystère. En 2015, Marie-Kathrin participe à la grande exposition du millénaire de la cathédrale de Strasbourg en composant un tableau inspiré par la phrase du Notre-Père ; donne-nous notre pain quotidien.

A partir du 13 juin, elle expose dans le cadre des 22è Chemins d'art sacré en l'église Saint-Georges d'Haguenau, et ce jusqu'au 1er octobre, peintures et photographies.

Vous pouvez visiter son site : www.marie-kathrin.eu. En photos elle explore la Beauté de la Nature.