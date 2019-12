Marie-Marguerite Ancel, une âme d'écoutante

Marie-Marguerite Ancel est née dans le Périgord, pays de sa grand-mère maternelle, que çà Maman avait rejoint pendant les vacances pour la mettre au monde. Ces racines périgourdines n'ont jamais été abandonnées par cette parisienne pur jus, et la maison familiale reste aujourd'hui encore un lieu d'ancrage et de ressourcement familial. Jusqu' à l'âge de 35 ans Marie-Marguerite, MMA comme elle est la plupart du temps appelée, habite Paris. Enfant du 15è arrondissement, d'une fratrie de 4 enfants, ses parents , et en particulier sa maman, sont assez rigoristes. Très pratiquants, MMA construit sa vie dans le patronnage de la paroisse Sanit Lambert. Elle s'ouvre au monde et respire un air de liberté qu'elle a du mal à développer au sein de la famille. Elève de l'école Sainte-Elisabeth, toujours dans le 15è à Paris, elle tombe amoureuse de Philippe à 16 ans. L'amour de sa vie. Et quand elle devient enceinte à à peine 18 ans, sa maman ne décolère pas. Avec Philippe, ils se marient religieusement et accueille leur première fille. Bac en poche, elle doit rapidement entrer dans le monde du travail. Après des études d'esthéticienne, elle s'oriente vers le commerce, "monte sa boîte" qui connaît un fort développement jusqu'en 1990 où, à la suite d'erreurs de stratégie, le commerce fait faillite. Un tournant dans la vie de MMA qui s'accompagne de l'arrivée de Lucie, leur 3è enfant. Une véritable renaissance. L'activité professionnelle de Philippe amène la famille en Alsace en 1992. MMA fait le choix d'enfin engager de véritables études, et elle choisit la théologie pour accompagner son compagnonnage avec Dieu. Après un long discernement, elle se sent appeler à travailler pour l'Eglise et Mgr Joseph Doré l'appelle comme coopératrice pour la pastorale des jeunes. Très marquée par l'expérience parisienne du Frat, grand rassemblement de jeunes lycéens de la Région parisienne à Lourdes, elle fonde le Pélé Jeunes durant l'été à Lourdes. L'initiative va se développer rapidement pour atteindre 800 jeunes inscrits. MMA perçoit la détresse de certains jeunes, venant pourtant de familles équilibrées, et crée des cellules d'écoute. Ce sera le point de départ de la fondation de l'association TJL, ToutJoursLà, en 2010. Elle se forme et se met, avec d'autres amis, à l'écoute de jeunes qui ont besoin de parler, d'être entendus, de se réconcilier avec eux-mêmes. TJL va fêter ses 10 ans en 2020 et pour MMA c'est le temps de la préparation de l'avenir de l'association sans elle.