Marie-Odile Wagner, l'artiste de l'empreinte

et à rendre visible ce qui est banal.

Née dans une famille d'artisan, elle passe dès son enfance beaucoup de temps à dessiner mais surtout à regarder les gestes d'amis artisans. Au moment de son orientation professionnelle, elle se forme à l'ergothérapie et devient ergothérapeute ce qu'elle est toujours actuellement en travaillant à l'hôpital de Hautepierre.

Son mérier lui offre au quotidien l'occasion de servir du support de la création artistique pour accompagner les malades.

En 2001, profitant d'un congé parental, Marie-Odile décide d'approfondir sa formation en intégrant la section arts plastiques de l'Université de Strasbourg. Elle y obtient un master et fait le choix d'investir la création artistique tout en poursuivant son activité professionnelle.

En novembre prochain, elle proposera une grande exposition au Conseil de l'Europe, à ne pas manquer.

Marie-Odile Wagner explique sa démarche artistique :

"Ma recherche picturale se développe autour de la trace et de l’empreinte. Elle s’inscrit dans une longue pratique de la collecte. La matière à l’état brut, les objets, les images, les matériaux sont autant d’éléments glanés au quotidien, dans la nature comme auprès des gens que je rencontre.

J’aime détourner ce qui est usagé, donner une seconde vie à ce qui est perdu ou oublié, dans une oeuvre à la fois nouvelle et enrichie de ce qui a été.

Expérimenter, faire, défaire, coudre, coller, déchirer, « empreinter »…autant de manières de mieux regarder autour de moi, d’être ouverte à l’échange, de rendre visible ce qui est banal.

J’ai recours à différentes techniques (peinture, gravure, photographie, collage, terre…) que je pratique conjointement ou non. Elles s’enrichissent mutuellement, et révèlent des constantes : la quête du relief et le souci de la matière, la recherche autour de la lumière, du visible et de l’invisible. Elles permettent également le questionnement sur le multiple, la répétition, le rythme, l’articulation entre les éléments.

Une affinité particulière avec le textile sous-tend mon travail. Est-ce d’avoir longtemps fréquenté l’atelier de couture maternel, ou d’avoir appris les techniques du tissage ? Mémoire visuelle et tactile, le tissu et la fibre deviennent supports aussi bien que matières à insérer, à absorber ou à superposer.

Avec la gravure, la matière devient matrice, elle offre la richesse du gaufrage, les contrastes de couleurs. Noir, Blanc, Silence. La lumière glisse et dévoile ce que l’œil n’avait pas perçu tout d’abord. Ainsi créer met en jeu le corps, l’utilisation des mains, le toucher et la vue, la sensualité, la transformation.

La création artistique pour moi garde des traces de la pratique de l’artisan. Elle est, au croisement entre les différents matériaux, l’expression d’un cheminement intérieur comme d’une ouverture vitale à l’autre.

À ce titre la réflexion de Fautrier éclaire, me semble-t-il, parfaitement ma démarche : « Aucune forme d’art ne peut donner d’émotions, s’il ne s’y mêle une part de réel. Si minime soit-elle, si impalpable, cette allusion, cette parcelle irréductible est comme la clef de l’oeuvre.

Elle la rend lisible, elle en éclaire le sens, elle ouvre sa réalité profonde… »