Matthieu Ricard, un demi-siècle dans l'Himalaya

En 1967, jeune étudiant, il décide de partir dans l'Himalaya ; une rencontre avec un moine tibétain va bouleverser sa vie. 50 ans plus tard, Matthieu Ricard vit toujours au Tibet et porte la robe orange et rouge caractéristique du moine tibétain. 50 ans après, il est toujours sur "un chemin de transformation" vers plus de "liberté intérieure". Le livre qu'il vient a publié, "Un demi-siècle dans l'Himalaya" (éd. La Martinière), s'ouvre avec cette phrase du dalaï lama : "La question n'est pas de savoir si la vie a un sens mais comment puis-je donner un sens à ma propre vie."



le sens du beau

"Il n'y a rien de pire dans l'existence que d'être complètement perdu." Et au contraire, avoir le sentiment d'être dans la bonne direction est source de la plus grande joie. Une joie qu'il partage dans son livre, puisque c'est un hommage à ses maîtres que publie Matthieu Ricard.

Un hommage aussi à la beauté du Népal, du Tibet et du Bhoutan, magnifiquement illustré par les photographies que le moine n'a cessé de prendre depuis 50 ans qu'il vit dans ces coins reculés. Matthieu Ricard partage en somme le bonheur et l'apaisement qu'il y a à contempler le beau.



©RCF - Matthieu Ricard en compagnie de Thierry Lyonnet. Paris, 2017 ©RCF -

une vie à transmettre du sens

De sa mère il a reçu "la bienveillance", de son père "le goût de l'exploration intellectuelle". Né en 1946, Matthieu Ricard est le fils d'une artiste peintre, Yahne Le Toumelin, devenue elle-même nonne bouddhiste, et d'un philosophe, journaliste et académicien, Jean-François Revel.

C'est d'ailleurs l'ouvrage qu'il a écrit avec son père qui a fait connaître Matthieu Ricard au monde entier. Publié en 1997, "Le moine et le philosophe" (éd. Nil) a été traduit en plus de 20 langues. Et l'an dernier, avec "Trois amis en quête de sagesse" (éd. L'Iconoclaste / Allary) il nous offrait avec Christophe André et Alexandre Jollien un merveilleux témoignage sur le sens de l'amitié.

Entretien réalisé en octobre 2017