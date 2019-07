Mémoire des Républicains Espagnols en Languedoc-Roussillon - 20 août 2019 à 18:30

Tous les lundis à 18h30 Tous les mardis à 18h30 Tous les mercredis à 18h30

Depuis 2006 une dizaine de stations FM locales indépendantes et non-commerciales se sont engagées dans la collecte et la valorisation de la mémoire des Républicains espagnols exilés dans la région Languedoc Roussillon. Leur objectif a été, la production puis la diffusion à l'échéance de février 2009 (70ème anniversaire de « La Retirada ») de 20 documentaires radiophoniques basés sur des témoignages vécus et illustrés par une musique originale créée en région. Ils retracent le parcours de ces femmes et hommes qui ont pour beaucoup risqué leur vie pour contribuer à la liberté du pays où ils se sont réfugiés, où ils ont souvent fait souche et se sont intégrés." (présentation du projet par l'éditeur) Une collaboration prévue avec le futur Mémorial européen du camp de Rivesaltes doit assurer la conservation des archives sonores récoltées et une diffusion durable de ce travail.