Les réactions ont été très nombreuses suite à l'annonce du décès de Mgr Perrier lundi 2 octobre 2017, à l’âge de quatre-vingt-quatre ans.



Savoyard d'origine, il fut ordonné prêtre en 1957 à Moutiers. Il exercera ensuite de nombreuses responsabilités au sein de l'église de tarentaise puis pour les diocèses de Savoie. En 2000 le pape Jean Paul II le nomme évêque de Pamiers. En 2008, à 75 ans, il revient en Savoie et s'installe à la Maison diocésaine de Moûtiers pour une retraite qui ne sera pas inactive.



RCF Savoie a souhaité s'associer aux hommages exprimés par de nombreux savoyards en rediffusant une émission enregistrée en 2008. Mgr Marcel Perrier évoque son retour dans sa terre natale au micro de Marie Christine Coulon.



L'émission se termine par "Le four de mon village" un poème du Père Perrier mis en musique et chanté par Noël Colombier.