Michel Serres

Le philosophe et historien des sciences, normalien, agrégé de philosophie, enseignant en France et aux Etats Unis entre autres (Panthéon-Sorbonne et Université de Stanford), membre de l’Académie française (1990) et de l’Académie européenne des sciences et des arts, mort le 1er juin 2019, présente dans une première émission la grand figure de Saint Paul, Apôtre, et dans un second enregistrement partage sa réflexion sur les humanités numériques, son enthousiasme pour Wikipedia

Pas une ride. Jubilatoire… »

Pause musicale :

« Jésus que ma joie demeure » de Jean Sébastien Bach avec Maurice André à la trompette.