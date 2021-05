Michel Wackenheim, le chant au service de la liturgie

Né en 1945 à Mertzwiller, dans une famille de quatre garçons, Michel Wackenheim est le petit dernier avec une différence d’âge importante avec ses frères aînés. Son papa fut le premier cadre catholique de l’entreprise protestante De Dietrich. Ses parents, chacun à leur manière, vivait de manière profonde leur foi. Michel a été marqué par la force de l’amour que ces parents se portaient, même si son papa est décédé alors qu’il avait 10 ans.Michel Wackenheim, après des études en lettres modernes, rentre au séminaire pour devenir prêtre comme ses deux frères, sans pour autant être influencé par eux. Il fait des études de théologie et de liturgie à Strasbourg, Paris et Fribourg.Il a aussi fréquenté le Conservatoire de Strasbourg (classes d’écriture et de direction). De sa rencontre avec les paroliers Pierre Delanoë et Claude Lemesle en 1980 naît le disque À chaque jour suffit sa rose dont il est l’interprète. Cet enregistrement lui permet de rencontrer quelques grands de la chanson française.Il est aujourd’hui à l’origine de près de 2 000 chants et chansons pour la liturgie et la catéchèse. Son travail a donné naissance, entre autres, au double-album « Chante-moi la Bible », plébiscité par les libraires des pays francophones.En octobre 2018, il a soutenu une thèse de théologie liturgique sur le signe de croix qui vient de paraître aux Editions du Cerf.Michel Wackenheim a écrit de nombreux ouvrages dont : en 2012, Qui sont ma mère et meAprès avoir été successivement curé d’Achenheim et de Saint-Louis de la Robertsau, il a été archiprêtre de la Cathédrale Notre Dame de Strasbourg de 2009 à 2021. Une mission de curé dans une paroisse spécifique puisque siège de l’archevêque. Il doit travailler avec trois partenaires associés, l’évêque, la ville de Strasbourg, responsable de la Fondation Notre-Dame garante de l’entretien du bâtiment, et l’Etat français, propriétaire des lieux.s frères ?, Les intrigantes paroles de Jésus ; en 2019, Les sept péchés capitaux ; en 2021, Marie d’hier à nos jours.Fin août prochain, Michel Wackenheim prendra sa retraite et continuera à écrire et à composer pour enrichir la liturgie au service Peuple de Dieu.