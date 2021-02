Michèle Halberstadt à propos de son dernier livre édité chez Albin Michel « Née quelque part »

"Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère ou je perds la mémoire », c’est l'exergue empruntée à Maxime Le Forestier.

Journaliste de formation, productrice de cinéma… auteur en quête de ses racines, Michèle Halberstadt partage ses découvertes. Son homonyme Max Halberstadt est le photographe attitré de Freud. Elle nous montre l’inventeur de la psychanalyse en père de famille tendre et généreux.

Et puis la Pologne paternelle d’abord terre d’accueil pour les Juifs et aussi de persécutions nazies…



Pause musicale : LAMONT DOZIER, Going back to my roots