Michèle LHOPITEAU-DORFEUILLE - Franz SCHUBERT 2/2

Schubert, selon son ami poète Grillparzer, a su "faire parler la musique et chanter les mots ».

Un rôle sur mesure pour le cinéma des XXème et XXIème siècles. Trop belle pour toi et Notre histoire de Bertrand Blier, La discrète de Christian Vincent, Thérèse Desqueyroux et l’Accompagnatrice de Claude Miller, L’homme du train de Patrice Leconte, Barry Lindon de Stanley Kubrick, Trois hommes et un couffin de Coline Serrault, La femme au tableau de Simon Curtis, Mon inconnue d’Hugo Gélin, et bien d’autres films sont illustrés, magnifiés par l’intemporelle musique de Schubert.

Michèle LHOPITEAU-DORFEUILLE nous offre un inventaire soigné dans son beau livre accompagné de CD (soit 59 extraits)