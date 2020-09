C’est l’heure de retrouver votre magazine « C’est Quoi Le Bonheur » un magazine qui dorénavant , Covid oblige , avance masqué. Alors on a pris le risque de ne pas prendre de risque… en utilisant un des logiciels disponibles sur internet pour parler du bonheur. Vous allez vous rendre compte que le son est un peu particulier , alors on va dire que c’est ce qui fait l’originalité de C’est Quoi Le Bonheur Masqué . Aujourd’hui c’est avec Monique Raja que vous avez rendez-vous. Si vous pensez ne pas la connaître, détrompez vous , vous l’avez forcément croisée dans l’une des plus grandes manifestations annuelles de Dijon.