Nicolas Séchet, le financier clarinettiste

Né à Paris, dans une famille catholique, avec un père musicien, Nicoals Séchet s'est très jeune posé la question de la cohérence entre l'affrimation de la foi et l'action posée. Après une adolescence portée par le scoutisme et l'aumônerie, Nicolas choisit d'entrer en école de commerce plutôt que de tenter la carrière de musicien, comme son père. La clarinette continue cependant à accompagner sa vie, et il est fréquent qu'il se retrouve avec quelques amis pour jouer en orchestre de chambre. Mais la voie de Nicolas sera le monde de la finance. Créatif, cherchant les bonnes solutions pour développer l'entreprise, soucieux de la qualité des relations humaines, il va servir de nombreuses sociétés en France et en Allemagne avant de créer son activité indépendante depuis 2015 de Directeur administratif et financier, DAF, online. Son engagement : accompagner les entrepreneurs dans leur choix de développement en donnant du sens aux orientations économiques. Très sensible à l'appel du Pape François dans Laudato Si, il organise sa vie pour garder du temps au service d'actions humanitaires. membre des Entrepreneurs et Dirigeants chrétiens, il prend soin, dans la période difficile que nous traversons, de chefs d'entreprise à bout de souffle.