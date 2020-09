Après « N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures » et «Venus d’ailleurs », Paola PIGANI présente son troisième roman publié chez LIANA LEVI., « Des orties et des hommes »

« Magnifique hommage au monde paysan et aux territoires de l’enfance », avec pour cadre le village de Cellefrouin, en Charente, pendant la décennie 1970,

et en particulier une famille d’immigrés italiens, qui ressemble beaucoup à celle de l’auteur…

Pause musicale :

Fausto LEALI, Angeli negri, « io sono un povero negro »