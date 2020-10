Votre magazine « C’est Quoi Le Bonheur » vous propose aujourd’hui une rencontre avec un personnage qui pratique un métier aujourd’hui presque disparu. Il s’appelle Pascal PAGET , ne fait pas la pluie et le beau temps et pourtant, grâce à sa sensibilité, il peut vous localiser une matière essentielle pour la vie, ce qui est de plus en plus rare. Pascal paget ets au micro de Fabrice Chrisment.