Pascal Picq: "Non, l'homme ne descend pas du singe!"

Qui étaient les premiers hommes? Et qui ne s'est jamais posé la question? Pascal Picq, lui, en a fait son métier. Le paléoanthropologue, maître de conférences au Collège de France, vient de publier "Premier homme" (éd. Flammarion), qui fait l'objet d'un film diffusé sur M6 (mardi 4 avril). On y apprend non seulement que "Non, l'homme ne descend pas du singe!" Et que Darwin n'aimait pas le mot "évolution".



aborder un monde nouveau

"Je suis né l'année de l'appel de l'abbé Pierre." Pascal Picq est né en 1954 de parents maraîchers à Gennevilliers, en région parisienne. "J'ai vu arriver ces immeubles qui se rapprochaient." Enfant, sa mère lui disait: "Je ne sais pas dans quel monde on va mais il faut travailler à l'école". Ce que Pascal Picq a fait puisque de physicien il est devenu paléoanthropologue, spécialiste du "grand passé" de l'humanité.

À l'écoute, aussi, de son évolution, de la façon dont l'homme s'est adapté aux changements du monde. Il aime reprendre les propos de l'éthologue Nikolaas Tinbergen: "Nous abordons un monde nouveau avec un double passé, celui de notre espèce, ou notre culture, et notre propre passé à nous, celui que nous ont légué nos parents, notre milieu social et l'école."



"regardez qui sont les singes!"

Le groupe des hominoïdes, ceux qui nous ressemblent le plus, est apparu il y a 20 millions d'années en Afrique. Sous l'effet d'un réchauffement climatique vers 16 millions d'années, ce groupe s'est réparti en Afrique et sur les franges méridionales d'Europe et d'Asie. Le livre de Pascal Picq démarre il y a 13 milions d'années avec le grand singe Pierola, découvert en Espagne. "Au lieu de dire l'homme descend du singe, regardez qui sont les singes!"