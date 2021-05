Paul Fougère

Analyse croisée avec le Docteur Paul FOUGERE, Gériatre en Charente à propos de :

L’Homme façonné par les virus, publié aux Editions Odile Jacob

Sous-titre "Le Covid 19 et la découverte d’un vaccin français"

Écrit par Frédéric TANGY Directeur du Laboratoire d’innovation vaccinale à l’Institut Pasteur Paris, directeur de recherche au CNRS et professeur à l’Institut Pasteur…

et Jean Nicolas TOURNIER, chef du département « Microbiologie et maladies infectieuses » à l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA). Professeur à l’école du Val de Grâce et scientifique invité dans le Laboratoire d’innovation vaccinale à l’Institut Pasteur Paris.

Près de trois cents pages remarquablement écrites et ordonnées.

Part belle à l’Histoire et à la pédagogie.

« Il y aura donc des maladies nouvelles. C’est un fait fatal. Un autre fait, aussi fatal, est que nous ne saurons jamais les dépister dès leur origine » Charles Nicolle, prix Nobel de médecine en 1928.



Musique : Boris Vian, La java des bombes atomiques.